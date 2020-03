Nu 20 doden, 176 nieuwe besmettingen met coronavirus

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar 20. Door 176 nieuwe besmettingen is het totaal aantal positief geteste coronapatiënten nu vastgesteld op 1135, blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sinds gisteren zijn 8 patiënten overleden aan het coronavirus in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

In de afgelopen 24 uur werd de grens van duizend besmettingen gepasseerd in Nederland. Het daadwerkelijke aantal ligt veel hoger, aangezien familieleden van coronapatiënten niet meer worden getest. Dit geldt ook voor mensen met milde klachten, aangezien zij moeten thuisblijven bij de eerste klachten.

Mogelijk bezoekverbod

De koepel van zorgorganisaties ActiZ meldt dat dit weekend ‘veel nieuwe besmettingen’ en ‘verdenkingen van het coronavirus’ zijn geconstateerd in verpleeghuizen in Brabant en Limburg. Deze locaties moeten noodgedwongen de deuren sluiten voor bezoek om verdere besmettingen te voorkomen. Voor verpleeghuizen waar nog geen besmettingen zijn vastgesteld, geldt nu het landelijke advies om niet meer dan één bezoeker per dag per cliënt toe te laten. Dat levert echter veel problemen op, constateert de koepelorganisatie. ,,Familieleden gaan met personeel in discussie over de maatregelen, maar daar is écht geen tijd voor. We willen het publiek vragen om begrip voor de maatregelen, die juist zijn genomen om kwetsbare mensen te beschermen.” ActiZ is in overleg met de landelijke GGD en het RIVM of er een landelijke maatregel moet worden ingevoerd om tijdelijk helemaal geen bezoek toe te laten.

Jongeren

Gisteren werd duidelijk dat echt niet alleen ouderen worden getroffen door het coronavirus. Van de veertig à vijftig patiënten die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen is meer dan de helft onder de vijftig jaar. Daar zitten ook jongeren bij, vertelde de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers. ,,Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller dood gaan. Op de hele bevolking is dat zo’n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo’n 15 procent overlijdt,” legt Gommers uit.

Eén van de jonge patiënten is de 16-jarige Sehraz uit Breda. Volgens zijn familie was hij tot voor kort een kerngezonde jongen. Nu ligt hij aan de beademingsapparatuur in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zijn familie riep heel Nederland op om het virus serieus te nemen: ,,Wij dachten ook dat het een grapje was en kijk ons nu: we gaan door een HEL! Blijf allemaal zo veel mogelijk binnen!”

Topje ijsberg

Volgens een schatting van een GGD-directeur zijn de RIVM-cijfers zelfs nog maar het topje van de ijsberg. Zo’n 6000 mensen in ons land zijn besmet of besmet geweest met het coronavirus, schreef Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hollands-Midden, in een e-mail die RTL Nieuws heeft ingezien. De Gouw baseert zijn schatting op wiskundige berekeningen.

Ondanks het hoge aantal veronderstelde besmettingen vindt De Gouw het geen goed idee om scholen te sluiten. ,,We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact.” De kans dat kinderen buiten school worden besmet is volgens hem groter dan dat ze op school worden besmet.

Wereldwijd

Wereldwijd nadert het dodental de zesduizend mensen. Bijna 160 duizend mensen zijn besmet en bijna 76 duizend patiënten zijn inmiddels hersteld.

Op onderstaande kaart vind je geregistreerde besmettingen van het coronavirus in Nederland. De gegevens worden één keer per dag bijgewerkt - om 15.00 uur om precies te zijn - en zijn afkomstig van het RIVM.