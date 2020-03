Nu 24 Nederlanders bezweken aan coronavirus: ‘hoe groot wordt tweede golf’?

Viroloog Ab Osterhaus over de nieuwste aantallen: ,,Je verwacht deze stijging, natuurlijk. Er komt een ‘tweede golf’ en de vraag is hoe groot die is, en of we een reductie gaan zien naar aanleiding van de maatregelen. Maar voor het effect van de stringente maatregelen moet je nog een week wachten.” Osterhaus vermoedt dat carnaval een katalysator was van de ‘eerste golf’ coronapatiënten in Noord-Brabant. ,,En dus wacht je nu op de tweede golf. Het gaat allemaal om de capaciteit: die moet niet overbelast raken.”



Nederland telt in totaal 1150 intensive care-plekken, in veel ziekenhuizen is de capaciteit de afgelopen dagen al flink opgeschroefd, met materiaal en personeel van andere afdelingen. Corona-patiënten liggen wel twee tot drie weken aan de beademing, dat slokt IC-capaciteit op.