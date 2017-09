Nu al evenveel moorden als vorig jaar

Vergeten oorlog Zuid-Korea vervult laatste wens van oorlogsveteraan Joop (88)

18:15 Het was zijn laatste wens: begraven worden bij zijn oud-strijdmakkers in Korea. Volgende week is het zover. Dan wordt de urn met de as van Joop Aldewereld (88) uit Monnickendam bijgezet op de erebegraafplaats voor VN-militairen in Busan.