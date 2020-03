Nu gaat Nederland helemaal dicht, drie weken lang

Het hing in de lucht, maar toch kwam het nog als een schok: Nederland gaat nu echt dicht, drie weken lang. De ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Onderwijs) kondigden zondagavond aan dat alle scholen, horeca en talloze andere gelegenheden tot 6 april dicht moeten. Vrijwel per direct. En als Nederlanders elkaar toch tegenkomen, bijvoorbeeld in de supermarkt, moeten ze ongeveer anderhalve meter afstand tot elkaar houden, stelde Bruins.

De aankondiging op een persconferentie in Den Haag kwam na een weekend waarin het coronavirus nog niet bleek beteugeld en waarin vanuit de maatschappij en vanuit deskundigen de roep om strengere maatregelen steeds groter werd. Er werd al nauwelijks meer gesport in Nederland, prof- en amateurcompetities zijn stilgelegd. Veel theaters, bioscopen, universiteiten en bibliotheken hadden sinds donderdag de deuren al gesloten.

Maar het bleek niet genoeg. In veel cafés werd afgelopen weekend nog gefeest alsof er geen oproep tot ‘sociale onthouding’ was gedaan. Vanuit België, waar de cafés wel verplicht dicht waren, kwamen mensen speciaal naar Nederland om te stappen. Medisch specialisten riepen dit weekend expliciet op de scholen te sluiten omdat er niet genoeg bewijs is dat kinderen het virus niet kunnen overdragen. Het aantal besmettingen steeg door met 176 nieuwe gevallen naar 1135. Het aantal doden kwam op 20. Ook bleek de helft van het aantal patiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen onder de vijftig jaar oud te zijn. Dat corona alleen ouderen treft, is een misverstand.



Waarop de politiek, na overleg met brancheorganisaties, besloot hard in te grijpen. Minister Bruins wilde nog niet stellen dat Nederland ‘op slot gaat'. Maar het land lijkt de komende weken wel behoorlijk dicht te moeten. ,,Nederlanders, houdt een beetje rekening met elkaar", stelde Bruins.

Onderwijsminister Slob kondigde aan dat alle scholen en de kinderopvang vanaf morgen tot en met 6 april dicht moeten. ,,Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten", aldus Slob. Ook is er speciale aandacht voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs.

Slobs collega Bruins meldde direct daarna dat de sluitingsmaatregel ook geldt voor alle horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops. De sluiting is ingegaan om zondagavond 18.00 uur, dus vlak na de persconferentie van 17.30 uur. Supermarkten mogen wel open blijven. Bruins deed daarvoor ook een oproep aan de Nederlandse bevolking: ,,Ga niet hamsteren. Het is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten.” Maaltijdbezorgers stellen al direct dat zij wel blijven werken.

Andere landen ging ons voor

Met het pakket maatregelen volgt Nederland andere Europese landen als Italië, België, Spanje, Oostenrijk en delen van Duitsland. Ook daar zijn of gaan scholen en horeca dicht.



Het kabinet weigerde lang de scholen dicht te doen. Sluiting zou ten koste gaan van de ouders, die juist hard nodig zijn in cruciale beroepen als de zorg. Ook zou de kans op besmetting van jongeren klein zijn. Nu stelde Slob dat naar dat laatste nader onderzoek wordt gedaan. Dat onderzoek vindt plaats in Brabant. ,,Die informatie zal mede worden gebruikt voor het bepalen van volgende stappen, na 6 april.”



Slob zei te ,,beseffen dat we veel vragen van mensen die in de kinderopvang en het onderwijs werken. Het zijn ingrijpende tijden. We hebben veel respect en waardering voor wat al is gedaan en we weten dat we nog veel van ze gaan vragen. Waar mogelijk zullen we hen ondersteunen.”

Moeilijk, maar onvermijdelijk