Nul meldingen door scholen over energienood ondanks oproep minister

Twee weken geleden deed minister Wiersma (basis- en voortgezet onderwijs) tijdens het vragenuurtje een oproep aan scholen om zich per direct te melden als ze in de problemen komen door de energierekening. Wiersma: ,,Dan helpen wij. Wij laten dus niemand in de kou staan. Wij laten het ook niet gebeuren dat je de personeelskosten om die reden niet zou kunnen betalen. Als dat dreigt, moet je je melden.’’

Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich bij DUO melden als zij in acute financiële problemen zitten. Bijvoorbeeld als zij de salarissen niet meer kunnen uitbetalen, staat op de website van het ministerie van Onderwijs. Een woordvoerder van de uitvoeringsorganisatie laat echter weten dat er vooralsnog nul meldingen zijn binnengekomen.

Nog niet door het ijs gezakt

Volgens de zegsman kan het zijn dat scholen nog problemen verwachten, maar dat er nog niemand door het ijs is gezakt. Ook is het mogelijk dat schoolbesturen de weg naar DUO nog niet hebben gevonden om de noodklok te luiden. Verder is het huidige warme weer wellicht een oorzaak. Als een school contact opneemt met DUO, dan worden de specifieke problemen in samenspraak met het ministerie in kaart gebracht. De oplossing kan dan liggen in een financiële injectie of andere vormen van noodhulp.

Het ministerie van Onderwijs brengt op dit moment in kaart hoe groot het probleem in het onderwijs is. Uiterlijk 1 december 2022 stuurt het ministerie een plan voor de stijgende energielasten naar de Tweede Kamer.

Alarmerende signalen

De PO-Raad heeft wel degelijk alarmerende signalen ontvangen van scholen, met uitschieters van een 600 tot 700 procent hogere rekening. ,,We zeggen steeds dat scholen zich moeten melden bij het ministerie, maar we gaan er niet over.’’ Vooral scholen waarvan het langjarige contract nu afloopt kunnen ineens in grote problemen komen, vreest de zegsman. ,,Ze moeten het geld, de reserves, dan aanspreken voor iets anders dan waarvoor ze zijn bedoeld: goed onderwijs.’’

Volledig scherm Op veel scholen wordt de thermostaat momenteel een paar graden lager gezet uit angst voor een hoge nota © ANP