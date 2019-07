NVWA controleert extra op dierenwelzijn

Verkoelen­de zwempartij werd Ismail (37) fataal: ‘Ik heb niet kunnen slapen’

7:24 De 37-jarige asielzoeker Ismail Akindele uit Nigeria is woensdag verdronken in recreatieplas ’t Hilgelo bij Winterswijk. Hij verbleef sinds anderhalve week in Winterswijk. Bij zijn vrienden is de klap groot.