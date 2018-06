NVWA slaat alarm om ranzige bedrijfskantines bij defensie

De NVWA heeft alarm geslagen over de voedselveiligheid bij Paresto, de vaste cateraar van ruim zeventig defensielocaties in Nederland. De toezichthouder geeft een dikke onvoldoende voor onder meer ‘corrigerende acties’ na meldingen van missers, zo staat in het nieuwste jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). ,,Er is onvoldoende vertrouwen in een deugdelijke borging van de voedselveiligheid”, schrijft die inspectie.



Uit eerdere inspecties bleek al dat van alles mis is in de legerkantines. Zo werd de marinekantine in Den Helder in maart gesloten vanwege lekkende riolering, waardoor latrinevliegjes tussen de broodjes en soeppannen rondvlogen. Het Paresto-personeel moest dagelijks keutels en urine van muizen en ratten opruimen.

Quote Als uit ons vervolgon­der­zoek blijkt dat de zaken nog steeds niet op orde zijn, zal het toezicht bij Paresto worden geïntensiveerd NVWA

Code geel

Hoewel de kantine in Den Helder inmiddels weer open is, geldt voor alle bedrijfskantines van defensie nog altijd ‘code geel’. Die code van de NVWA houdt in dat de voedselveiligheid nog niet overal in de haak is. ,,Als uit ons vervolgonderzoek blijkt dat de zaken nog steeds niet op orde zijn, zal het toezicht bij Paresto worden geïntensiveerd”, aldus een NVWA-woordvoerder.



Mogelijk wordt de defensiecateraar onder verscherpt toezicht geplaatst. De NVWA wil nu niet zeggen welke misstanden zijn geconstateerd in de verschillende kantines. Duidelijk is wel dat ook op de vliegbasis Gilze-Rijen lange tijd een muizenplaag heerste, waardoor de voedselveiligheid in het geding was. Ook die kantine moest tijdelijk dicht.



In Amersfoort is de situatie zelfs zo ernstig dat daar geen eten meer mag worden klaargemaakt. Militairen krijgen hun dagelijkse prak ingevlogen vanuit een andere kazerne. ,,In Amersfoort zijn nieuwe investeringen nodig”, meldt een defensiewoordvoerder.



Op de marinebasis in Den Helder kwam eind vorig jaar ongezond fijnstof uit het ventilatiesysteem. In plaats van de lucht af te zuigen, blies het systeem stof de kantine in. Dat leidde tot hoofdpijn en bloedneuzen.

Bezuinigingen

Als oorzaak van de smeerboel in de kantines noemt de woordvoerder ‘de jarenlange bezuinigingen op defensie’. ,,Op sommige locaties is sprake van uitgesteld onderhoud. Daardoor kunnen problemen met onder meer hygiëne ontstaan.” Volgens de woordvoerder zijn de inspecties door de NVWA nog niet afgerond.



In het jaarverslag schrijft de Inspectie Militaire Gezondheidszorg dat het afgelopen jaar ‘positieve veranderingen mondjesmaat en zeer traag’ tot stand zijn gekomen. De inspectie onthult ook dat er nog twee locaties zijn waar ‘de bereiding van verse voeding mogelijk een probleem vormt’. Welke locaties dat zijn, is niet bekend.



IMG-inspecteur Frans van Silfhout, die de controles samen met de NVWA uitvoert, zegt de inspecties van dit jaar – na verbeterplannen – ‘een wisselend beeld’ laten zien. ,,Van kantines die het heel goed doen tot locaties waar aandachtspunten naar voren zijn gekomen.”



De NVWA heeft geen boetes uitgedeeld aan de defensiecateraar. Omdat Paresto als onderdeel van Defensie een overheidsinstelling is, mag de NVWA dat niet doen. Alleen particuliere cateraars en restaurants kunnen boetes krijgen.

