NVWA slaat alarm over ongeneeslijke hondenziekte

De in het westen vrij onbekende kwaal, veroorzaakt door de bacterie brucella, is meegekomen met een hond die door een professionele fokker uit Rusland naar Nederland is gehaald. In de kennel bleken daarna ook andere honden besmet. Al deze honden hebben inmiddels een spuitje gekregen. Het is een fokkerij waar enkele nesten puppies per jaar ter wereld kwamen. In totaal waren er tientallen honden, waarvan een derde was besmet.