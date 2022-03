Oekraïne rijt oude oorlogswonden open bij Hala en Mina: ‘Kan er niet naar kijken’

Hala Alabed Alhamad

Net als in Oekraïne veranderde het leven van de Syrische Hala Alabed Alhamad (21) in een klap door de oorlog. Van een prachtig leven in de stad Deir ez-Zor vluchtte ze vijf jaar geleden met haar moeder, drie broertjes en zusje naar Nederland, hun vader achterna. Ze woont nu in Bodegraven.