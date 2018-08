Officier van justitie: Klaas Otto 'één grote witwasmachine'

Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis in het megaproces tegen Klaas Otto uit Bergen op Zoom. De oprichter van motorclub No Surrender wordt verdacht van brandstichting, mishandeling, afpersing en witwassen .

Het is de derde dag in het megaproces tegen Otto. Volgens de officier is er geen andere verklaring mogelijk dan dat Otto opdracht gaf voor de brand in het huis van Jack J. in 2012.

Degene die de brand aanstak verklaarde immers dat hij opdracht kreeg om de brand te stichten van 'de knor', oftewel: Klaas Otto. Maar die verklaring trok hij weer in. Maar, zegt officier Koert van Damme: Otto werd jaren 'de knor' genoemd. Bovendien is het 'onwaarschijnlijk' dat mensen Otto valselijk beschuldigen.

Ook ontplofte er even voor de brand een handgranaat onder de auto van de schoonvader van J.. Of Otto er achter zit? Volgens de officier is er 'weinig technisch bewijs': ,,Maar het past wel volledig in het plaatje'', zegt Van Damme. ,,Meneer Otto had een plannetje, een ander heeft het uitgevoerd.''

Enorme bedragen, zonder herkomst

Dan gaat de officier naar de vermeende witwaspraktijken van Otto. Hij vergelijkt hem met 'een grote witwasmachine'. De boekhouding lijkt te kloppen, maar: ,,Naar verloop van tijd ontstaan er scheurtjes in het vernis'', aldus Van Damme.



Op de bankrekening van Otto gebeurt volgens hem weinig. ,,Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf van Otto, zijn gezin, contant wordt gefinancierd.'' Geld dat, buiten de kinderbijslag, illegaal werd verkregen, zegt Van Damme. ,,Het zijn enorme bedragen die geen enkele achtergrond hebben.''



Bedragen die ‘ongebruikelijk zijn’ in cash te hebben, helemaal in deze tijd van pintransacties. ,,En als er gaten in de boekhouding dreigen te ontstaan, lijken die te worden gevuld met fictieve leningen'', zegt Van Damme. Afpersing zou daarbij een ‘deel van het verdienmodel’ zijn. Otto stelt dat hij veel verdient in autohandel. Maar die handel creëert Otto volgens de officier een 'illegale geldstroom'.

'Onzin'

Otto wordt tevens verdacht van mishandeling en bedreiging. Onder andere van Belg Joop M.. Die verklaarde zo onder druk te zijn gezet door Otto, dat M. hem in 2015 in de hals schoot.

Hij kreeg volgens de officier opdrachten van Otto die ‘onmogelijk waren om uit te voeren’ en kreeg daarna boetes opgelegd die hij ‘niet kon voldoen’. Daarop volgden mishandelingen, onder andere met een krik.

Onder druk

Dat Otto dit zou hebben gedaan staat volgens de officier ‘buiten kijf’. Niet enkel uit de verklaring van M., maar ook tapgesprekken, foto’s, de verklaringen van Otto en de verhalen van getuigen.

Al waren die laatste verklaringen niet makkelijk te verkrijgen, zegt de officier. Mensen zouden een ‘overweldigende angst voelen’ om een verklaring tegen Otto af te leggen. Ook M. gaf aan dat hij ‘zeker kapot’ zou worden gemaakt omdat hij zijn mond open deed. Verklaren getuigen tegen Otto, dan zou hij er volgens de officier ‘niet voor terugdeinzen’ mensen onder druk te zetten hun verklaring aan te passen.

Quote Ik ben een beetje afleiding aan het zoeken na de onzin die u aan het vertellen bent. Klaas Otto

Tot nu toe heeft hij alle aantijgingen ontkend. Ook het requisitoir van de officier hoort hij voorovergebogen aan. Als Van Damme hem hier naar vraagt: ,,Ik ben een beetje afleiding aan het zoeken na de onzin die u aan het vertellen bent."

De afgelopen dagen lag de focus sterk op Otto, maar hij is niet de enige die terecht staat in het strafproces. Janus de V. uit Bergen op Zoom geldt ook als een verdachte in de zaak. Tot nu toe was hij niet bij de zaak aanwezig.

Jukbeen los

V. is mede-oprichter van motorclub No Surrender. Het OM gaat er vanuit dat De V. Otto’s rechterhand is geweest. Zo zou hij samen met Otto garagehouder Danny van der G. hebben toegetakeld. Dat ging zo ver, dat het jukbeen van de man uit Bergen op Zoom los kwam van zijn schedel. Hij eiste een schadevergoeding van ruim 273.000 euro voor de geleden schade.

De V. kreeg overigens in maart van dit jaar nog veertien maanden cel opgelegd omdat hij tussen 2007 en 2014 zijn toenmalige vrienden had mishandeld.

Vijf dagen