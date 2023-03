Olympisch topjudoka Roy Meyer werkt winkeldief tegen de grond in hartje Rotterdam

Zwaargewicht

Roy Meyer (32) was in 2010 en 2012 Europees jeugdkampioen judo. Hij nam in de klasse zwaargewicht deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016, aan het WK judo in 2019 en 2021 in Tokio en Boedapest en aan het EK in de klasse +100 kilo in 2017 en 2022 in Warschau en Sofia.