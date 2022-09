OM: ‘Bestuurder dodelijk ongeval Oud-Gastel reed roekeloos’

Net getrouwde Nico bij thuiskomst in De Lutte: ‘Nooit eerder zo’n hoge piramide van bier gezien’

DE LUTTE - De voordeur was bereikbaar, maar daarmee was alles gezegd. Toen de net getrouwde Nico en Simone Damink vrijdagnacht van hun bruiloftsfeest thuiskwamen, was nagenoeg de hele gevel volgebouwd met bierkratten.

5 september