OM: Bestuurder van dodelijk speedbootongeluk Zoutelande had te veel gedronken

Het onderzoek naar het ongeval is nog in volle gang, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. Daarom zegt de politie op dit moment niets over wat er op dinsdagmiddag 23 juli precies is gebeurd en of er meer mensen in het rubberboortje zaten en hoe het daarmee is. Wel laat de politie weten dat de bestuurder van de speedboot verdachte blijft.