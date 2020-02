OM blundert voor derde keer: opnieuw foto's kroongetuige Nabil B. verspreid in dossier

Het OM zegt stevig te balen van de fout, die nu al voor de derde keer is gemaakt. ,,Binnen het Landelijk Parket wordt de gemaakte fout hoog opgenomen en grondig onderzocht. De gang van zaken maakt het noodzakelijk de werkwijze rond het samenstellen van (digitale) strafdossiers opnieuw tegen het licht te houden en aan te passen,” stelt het OM in een persbericht. Volgens het OM gaat het om dezelfde foto die al eerder per ongeluk in het strafdossier terecht kwam. Om de fout te herstellen is donderdag aan de rechtbank en de betrokken advocaten gevraagd de desbetreffende gegevensdrager te ruilen voor een exemplaar zonder foto van Nabil B.

Kroongetuige

Nabil B. is kroongetuige tegen de vermeende criminele organisatie rondom de inmiddels aangehouden Ridouan Taghi. Nadat de Utrechtse crimineel in januari 2017 overliep naar justitie veranderde zijn leven: hij kwam in een zeer streng beveiligingsprogramma. Dat bleek niet genoeg: een week nadat bekend werd dat hij kroongetuige was geworden, werd zijn broer Reduan als vergelding vermoord. In september werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Nabil B. heeft 41 verklaringen afgelegd over de organisatie van Taghi, die wordt verdacht van vijf onderwereldmoorden en een fors aantal moordpogingen.

Het is niet de eerste keer dat het OM in verlegenheid wordt gebracht. Tijdens een inleidende zitting in het Marengo-proces was Nabil B. zelfs kort te zien in de rechtbank. Dat is hoogst opmerkelijk, omdat Nabil B. juist alleen zichtbaar zou moeten moeten zijn voor de rechters en officieren. En zelfs zij zien Nabil B. dan alleen in een vermomming. De kroongetuige had op dat moment via een videoverbinding contact met de voorzitter van de rechtbank. Via één van de camerastandpunten was B. te zien op het beeldscherm in de zittingszaal, dat werd uitgezonden in de perskamers. Het duurde zo’n minuut, toen ging de verbinding op zwart. Daarna was B. niet meer in beeld