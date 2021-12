OM claimt akkoord over oplossing laptopverbod EBI, Orde van Advocaten zegt dat het nog niet zover is

Het Openbaar Ministerie stelt dat een akkoord is bereikt tussen de directie van de EBI in Vught en de Nederlandse Orde van Advocaten over het ‘laptopverbod’. Sinds kort is het advocaten niet meer toegestaan gegevensdragers mee te nemen tijdens een bezoek aan hun cliënt . Advocaten zeggen daardoor hun werk niet goed te kunnen doen. Van een akkoord is echter nog geen sprake, zegt de Nederlandse Orde van Advocaten.

Aan het einde van een nieuwe zittingsdag in het Marengo-proces in De Bunker in Amsterdam deelde een officier van justitie mee dat een oplossing is gevonden voor het probleem dat advocaten ondervinden. Sinds kort mogen zij namelijk geen gegevensdragers meer meenemen naar de EBI, tot grote woede van de advocaten. Zij zeggen dat zij zo geen goede verdediging meer kunnen voeren. Ook het OM ziet deze problemen, en was daarom blij mee te kunnen delen dat een oplossing was gevonden. Advocaten zouden van de Nederlandse Orde van Advocaten een usb-stick krijgen, waar zij het dossier op konden plaatsen. Die usb-stick zou vervolgens in een read only-laptop van de EBI gestopt kunnen worden.

Orde van Advocaten: ‘Nog geen akkoord’

Maar van een akkoord is helemaal geen sprake, zegt Eric Trinthamer van de Orde. ,,Daar is het nog te vroeg voor. Er vindt snel een audit plaats op de ter beschikking gestelde laptop, want we willen zeker weten dat er geen informatie achterblijft op het moment dat de usb-stick eruit gaat. Er mogen geen sporen van informatie achterblijven. Dat moet vertrouwelijk blijven. Dat is het proces waar we nu inzitten.”

Trinthamer spreekt nadrukkelijk van een ‘noodoplossing’. ,,Advocaten moeten gewoon gebruik kunnen maken van hun dossier. Uiteindelijk moeten zijn hun laptop gewoon weer mee naar binnen kunnen nemen, dat is het meest ideale scenario. Maar de directie van de EBI heeft gezegd dat dit niet mogelijk is. We hopen terug te gaan naar de situatie als die is, voor nu een noodoplossing.”

Aanhouding neef Taghi

De directie van de EBI stelde het laptopverbod in kort nadat de neef van Ridouan Taghi, die ook optrad als advocaat, werd aangehouden in de spreekkamer. ‘Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord c.q. verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI’, schreef de directie van de PI Vught. ‘Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren.’

Kijk hier onze video's over Taghi en het Marengo-proces: