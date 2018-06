OM door het stof na opvragen belgegevens journalist

Justitie hoopte via de belgegevens van journalist Jos van de Ven bewijs te verzamelen tegen twee politici die zouden hebben gelekt over de Bossche burgemeestersbenoeming. Hij beschreef vorige zomer tot in detail hoe de benoeming van de burgemeester van Den Bosch tot stand kwam, na het vertrek van de toenmalige burgemeester Ton Rombouts. Beoogd burgemeester Jan Hamming koos te elfder ure toch voor Zaanstad. Kandidaat nummer twee, Jack Mikkers, werd in Den Bosch benoemd. Het OM betreurt die gang van zaken nu. ,,Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevreden

Brabants Dagblad-hoofdredacteur Lucas van Houtert zegt in een eerste reactie tevreden te zijn met de bekendmaking van het OM. Hij wil nog wel weten of de belgegevens van de journalist worden verwijderd.



,,Het is goed en belangrijk dat het OM de fout inziet en we zijn blij en opgelucht dat iedereen het belang van journalistieke vrijheid onderstreept. Tegelijk moet ik wel constateren dat er hier schade is aangericht en dat we een journalist hebben van wie de bronnen weten dat hun gegevens bij justitie liggen. Nog niemand heeft mij kunnen vertellen of de gegevens ook verwijderd worden en dat vinden we wel heel belangrijk'', aldus Van Houtert.



De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk. Het lekken van informatie is strafbaar. Al langer is duidelijk dat justitie onderzoekt hoe het Brabants Dagblad toch kon weten wie de burgemeesterskandidaten waren. Er zijn twee verdachten in beeld die mogelijk betrokken zouden zijn bij het lek: ex-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij.



Het Openbaar Ministerie bekijkt wat de gevolgen kunnen zijn van het opvragen van belgegevens van een journalist voor de strafzaak tegen de twee verdachten.