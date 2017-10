OM: drie jaar voor jihadverdachte Laura H., maar niet terug de cel in

Het OM eist die straf nu omdat de rol van vrouwen in het kalifaat niet te onderschatten is. ,,Ze zijn van belang voor de logistiek, onderhouden hun mannen, de strijders, en zorgen voor kinderen, de nieuwe strijders”, aldus justitie. ,,En jihadistische groeperingen plegen gruwelijke misdrijven in het strijdgebied.” Omdat Laura al een jaar heeft vastgezeten hoeft ze, als de rechter meegaat in de eis van het OM, niet terug de cel in.

Geen opdracht van IS

Justitie is er inmiddels niet meer bang voor dat Laura ‘met een opdracht van IS is teruggekeerd’. ,,Het is een scenario dat we bij alle terugkeerders bekijken”, aldus het OM. ,,Want waarom was Laura zo koel toen ze na haar vlucht een interview gaf voor de Koerdische tv? En waarom zwoer ze zo snel de islam af toen ze terug was in Nederland? Was dat om onder de radar te blijven?”

Zo’n opdracht-scenario is niet onwaarschijnlijk, vindt Justitie, omdat Laura donderdag in de rechtbank van Rotterdam zelf verklaarde dat haar man, de jihadist Ibrahim zei dat hij graag ‘een aanslag wilde plegen in Nederland of Europa.’ Als onderdeel van de straf eist het OM ook dat Laura geen contact meer opneemt met 'mensen met een jihadistisch gedachtengoed'. Ook mag ze niet met de pers praten. ,,Om haar broze herstel niet in de weg te staan."

Slavinnen verhandeld via de app

Laura H. reisde in september 2015 (ze was toen 19) samen met Ibrahim en twee jonge kinderen (een van 3 jaar en een van 3 maanden) naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Ibrahim ging er volgens haar werken in een ‘bommenfabriek’. Gedesillusioneerd vluchtte ze negen maanden later weer weg vanuit de IS-stad Mosul in Irak. ,,Ik hoorde verhalen over vrouwen die zweepslagen kregen. En IS-strijders verhandelden er vrouwen, slavinnen, onderling via een app.” Ze redde het tot in Koerdisch gebied, haar man Ibrahim raakte gewond bij de vluchtpoging en bleef achter. Zijn lot is nog steeds onduidelijk. De ontsnapping werd, onder meer, mogelijk gemaakt doordat Laura's vader 10.000 euro betaalde aan tussenpersonen.

Laura weerspreekt het zwarte scenario van het OM al maandenlang. ,,Ik ben niet gevaarlijk.” Dat ze überhaupt in het kalifaat belandde is de schuld van haar man Ibrahim, stelt ze. Hun (islamitische) huwelijk was slecht, Ibrahim mishandelde haar. Ook nadat hun zoontje was geboren. ,,Hij wilde naar een islamitisch land, ik ben mee gegaan omdat ik vond dat het zo niet verder kon. Ik was helemaal kapot in die periode, het was niet mijn bedoeling in het strijdgebied te belanden. Ik had sowieso niet goed een idee van wat IS precies was.” De mishandelingen door Ibrahim gingen ook in Syrië en Irak door. Toen Ibrahim gewond raakte bij hun ontsnappingspoging, zei Laura tegen de Koerden dat hij niet gered hoefde te worden.

De rechtszaak gaat vrijdag verder met het pleidooi van de advocaat.

270 Nederlanders

Er zijn de afgelopen jaren zo’n 270 Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië en Irak gereisd. Zo’n 50 van hen zijn weer terug. Ongeveer 40 zijn omgekomen. De rest is nog in het strijdgebied. Vorige maand zond de Belgische zender VRT een interview uit met de jonge Nederlandse vrouw Ilham uit Gouda. Zij woonde in IS-hoofdstad Raqqa, maar vluchtte daar weg voor de bombardementen en gevechten. Ze woont nu in een bewaakt deel van een vluchtelingenkamp buiten de stad.

Er zijn al zo'n vijftig Nederlanders teruggekeerd uit het strijdgebied. Laura is nu de eerste vrouw die veroordeeld kan worden. Een Limburgse terugkeerster, Aicha, werd niet vervolgd bij gebrek aan bewijs. Er loopt momenteel nog één zaak tegen een teruggekeerde Syriëgangster, O.Z. uit Rotterdam. Zij moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen.

Lees hieronder de tweets over de rechtszaak terug.