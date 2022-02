OM eist forse celstraffen tegen verdachten van gewelddadige afpersing fruitbedrijf De Groot

In de gewelddadige afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel heeft het Openbaar Ministerie donderdag hoge gevangenisstraffen geëist tegen twee verdachten. Tegen Mo el K. werd 8 jaar geëist, Amine B. hoorde 3,5 jaar eisen. Het OM noemde de reeks aanslagen 'terreur’ en wil de verdachten 'afstraffen’.

Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan een groot aantal aanslagen. El K. wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf aanslagen. Hij werd door het OM ‘de sergeant in het leger van hoofdverdachte Ali G.’ genoemd. Amine B. zou met één aanslag te maken hebben gehad. Ook hebben de twee volgens de officieren van justitie een aanslag voorbereid op de woning van de dochter van de directeur van het fruitbedrijf. Die aanslag werd op het nippertje verijdeld door tijdig ingrijpen van de politie.

De Groot afgeperst na cokevangst

Het Gelderse fruitbedrijf wordt sinds de zomer van 2019 afgeperst en bedreigd met ernstig geweld. Nadat tussen een lading bananen een grote partij cocaïne werd gevonden kreeg de directeur van het bedrijf een bericht, waarin stond dat hij een bedrag van 1,2 miljoen euro moest betalen. Als hij dat niet zou doen, zouden de directeur en zijn familie geconfronteerd worden met heftig geweld. Sindsdien zijn er zeker dertig aanslagen (of pogingen) daartoe gepleegd op woningen van (ex)werknemers van het bedrijf.

De twee verdachten verklaarden tijdens de zitting in het Paleis van Justitie in Arnhem dat zij niets met de aanslagen te maken hebben gehad. De aanslagen werden veelal met zogeheten shells gepleegd, mortierbommen die gelden als verboden zwaar vuurwerk. Bij één van de aanslagen werd op de resten van een shell dna gevonden van Mo el K. Hij heeft vanaf het begin gezwegen, maar tijdens de zitting kwam hij met een verklaring. Tijdens een huisfeestje zou hem gevraagd zijn een lachgastank te pakken uit een slaapkamer, die in een bigshopper zou leggen. Daar zou ook een shell in hebben gelegen. Het OM noemde die verklaring weinig geloofwaardig.

Veelbesproken undercover-actie belangrijk voor bewijs

Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor een mede-verdachte, die bovendien goed bevriend was met Mo el K. In een poging het geweld te stoppen en de verdachtengroep achter de tralies te krijgen heeft justitie toestemming gegeven voor een undercover-actie. Daarbij is de mede-verdachte in een busje getrokken door ‘grote mannen’, die hem zeiden dat hij de waarheid moest vertellen. Tijdens die busbiecht heeft hij belastende verklaringen afgelegd over Mo el K. en Amine B. Later heeft hij die verklaringen deels ingetrokken en tijdens een verhoor met de onderzoeksrechter wilde hij niets meer zeggen. Volgens advocaten is daardoor niet meer te controleren of het klopt wat hij heeft verklaard.

Gevraagd naar de reden waarom de mede-verdachte belastend over Mo el K. is gaan verklaren, zei hij enkel te gunnen gissen. ,,Ik weet niet waarom hij mij heeft belast. Daar ben ik zelf ook benieuwd naar. Ik hem heb wel een brief gestuurd. Maar ik weet niet of die is aangekomen. Ik had ook geen ruzie met hem of zo.” De rechtbank vroeg of het klopte dat hij en de mede-verdachte goede vrienden waren. ,,Voor zover ik weet waren we goede vrienden, ja.”

Geen opnames van busbiecht

Een opvallend punt is dat geen geluidsopnames zijn gemaakt van de undercover-actie in de bus. Daarover is al eerder forse kritiek geuit door advocaten. Ook rechtspsycholoog Peter van Koppen heeft daarop kritiek. Hij heeft een rapport opgesteld over de betrouwbaarheid verklaringen van de mede-verdachte, en stelt daarin onder meer dat het ontbreken van bruikbare geluidsopnames ‘veel onzekerheid had kunnen wegnemen.’ Het OM noemde de verklaringen van de mede-verdachte in elk geval betrouwbaar en ook niet onrechtmatig verkregen. ,,De verklaringen worden op meerdere punten bevestigd door andere bevindingen.”

De zaak tegen de mede-verdachte werd vorige week donderdag achter gesloten deuren besproken. Vanwege veiligheidsredenen (zijn familie zou bedreigd worden) besloot de rechtbank dat niemand bij de zitting aanwezig mocht zijn. Het OM eiste tegen de mede-verdachte een celstraf van vier jaar. Afgelopen dinsdagen eiste het OM tegen twee andere verdachten celstraffen van drie en negen jaar.

In totaal heeft de politie voor de verschillende incidenten een groep van 26 verdachten in beeld, waarvan enkelen al veroordeeld zijn. Vorige week nog werden vier Rotterdammers aangehouden, die in een ander proces berecht zullen worden. De hoofdverdachte en vermeend coördinator van de aanslagen komende zomer vervolgd.