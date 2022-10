OM eist levenslang voor 29-jarige opdrachtgever Beuningse vergismoord: ‘Alleen deze straf is passend’

Levenslange celstraf. Dat eist het OM maandagmiddag in de rechtbank, tegen een 29-jarige Amsterdammer die wordt gezien als de opdrachtegever van de Beuningse vergismoord. In 2020 werd bij het Thorbeckeplein in Beuningen de 49-jarige onschuldige klusjesman Mehmet Kiliçsoy doodgeschoten.

De klusjesman uit Nijmegen werd in juli 2020 het onschuldige slachtoffer van een liquidatie. Hij werd op straat in Beuningen zomaar doodgeschoten, omdat hij voor iemand anders werd aangezien.

De officier van justitie noemde de verdachte een ‘aannemer van gewelddadig werk’: ‘En niet zomaar gewelddadig werk; de liquidatie lijkt het belangrijkste product dat hij te koop aanbiedt. Zelf pleegt hij geen geweld, dat laat hij door anderen doen. Eventuele onschuldige – verkeerde - slachtoffers worden min of meer gezien als bedrijfsongeval.’

Doorzeefd met zeven kogels

Kiliçsoy werd belaagd door twee schutters en van dichtbij doorzeefd met zeven kogels, waarvan er uiteindelijk één fataal bleek te zijn.

De schutters, volledig in het zwart gekleed, vluchtten direct na de schietpartij in een witte Volkswagen Transporter. Een gestolen bestelbusje, zo ontdekte de politie naderhand. Een zwarte Renault Megane, waar ze in Winssen op overstapten, bleek óók al gestolen te zijn en werd daags na de moord uitgebrand aangetroffen in Zaandam.

Onderwereld

Er zijn redenen om aan te nemen dat het ging om een afrekening uit de Amsterdamse onderwereld, blijkt uit het strafdossier. Zo matchen de kogelhulzen die in Beuningen zijn aangetroffen met de kogels van een latere schietpartij in Amsterdam.

De verdachte wordt door het OM ook beschouwd als opdrachtgever voor een beschieting van een chalet in Tienhoven op 4 juli 2020.

Tijdens de rechtszaak maandag vertelde de officier van justitie over het moment waarop één van de kinderen van de omgekomen Kiliçsoy de deur opent voor de politie: ‘Zijn vader is een gewone man, hardwerkende schilder, vader van drie kinderen, zonder conflicten. Zelfs in zijn meest heftige nachtmerrie is geen plaats voor een liquidatie van zijn vader, zomaar, op straat, met gebruik van automatische vuurwapens. En dat was wel wat de politie kwam vertellen.’

Vijf andere verdachten

Voor de vergismoord in Beuningen stonden nog vijf andere verdachten terecht. Een 32-jarige verdachte, die volgens het OM waarschijnlijk één van de schutters was, hoorde een gevangenisstraf van 28 jaar tegen zich eisen. Het OM vindt hem ook medeplichtig aan de poging moord in Tienhoven.

Een 22-jarige man, van wie het OM het ook aannemelijk acht dat hij één van de schutters was in Beuningen, hoorde 22 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen.

Voor een 32-jarige man die volgens het OM de ‘fatale vergissing’ heeft gemaakt ten aanzien van het doelwit in Beuningen, is ook een gevangenisstraf van 22 jaar passend. De man stond ook terecht voor de beschieting in Tienhoven, maar daarvoor ontbreekt het volgens de officier van justitie aan voldoende bewijs.

Een 31-jarige man, die voorverkenningen zou hebben gedaan in Beuningen en de auto heeft bestuurd van waaruit de 32-jarige man het onschuldige slachtoffer als doelwit heeft aangewezen, hoorde 20 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. De man stond ook terecht voor de beschieting in Tienhoven, maar daarvoor ontbreekt het volgens de officier van justitie aan voldoende bewijs.

De 33-jarige broer van de hoofdverdachte heeft volgens het OM bij het regelen van de schietpartij in Beuningen‘de eindjes aan elkaar geknoopt.’ Voor hem vindt het OM een gevangenisstraf van 22 jaar passend.

Tot slot hoorde een 43-jarige man wegens het medeplegen van de poging moord in Tienhoven een gevangenisstraf van 9 jaar tegen zich eisen.