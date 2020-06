OM eist tot twaalf jaar cel voor dieven vluchtauto’s en plegers aanslag Telegraaf

Waar sommige verdachten van justitie maar enkele maanden de cel in hoeven vanwege (bij-)rollen bij diefstallen, eist het Openbaar Ministerie voor de hoofdverdachten straffen van vijf tot twaalf jaar.



De officieren van justitie schetsten vandaag in hun requisitoir in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp uitvoerig de ‘planmatige en geraffineerde’ samenwerking van de verdachten die ‘enorme angst veroorzaakten in de maatschappij’.



Een videopresentatie over de aanslag op De Telegraaf toont die volgens de aanklagers ook helder aan.

‘Chickies’

De groep leverde ‘aan de lopende band’ snelle bolides – ‘chickies’ in hun codetaaltje – die bijvoorbeeld als vluchtauto zijn gebruikt bij de wilde schietpartij die de 17-jarige, onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi begin 2018 het leven kostte in een buurthuis op Amsterdam-Wittenburg. En ook bij de liquidatie van vader en zoon René en René van Doorn in april 2017 in Zoetermeer.

Vaak ging het om snelle, donkere BMW’s van enkele jaren oud die met professionele apparatuur werden meegenomen. Ze werden daarna ‘standaard’ voorzien van flesjes benzine en aanstekers zodat de gebruikers ze uiteindelijk in brand konden steken.

De groep leek ook een vluchtauto te willen leveren aan leden van de aan de veelvoudige liquidatieverdachte Ridouan Taghi gelieerde motorbende Caloh Wagoh. Die Seat zou gebruikt worden voor de aanslag op het kantoorpand waarin de redactie van Panorama is gevestigd, op 21 juni 2018 op Amsterdam-Sloterdijk.



‘Junkie’

De absolute hoofdverdachte Bilal ‘Junkie’ el H. (26) en zijn rechterhand Nabil D. (29) lijken persoonlijk betrokken te zijn geweest bij drie of vier observaties van het huis van oud-spyshophouder Danny M.. Die had de onderwereld jarenlang versleutelde smartphones geleverd. Hij is doelwit van geweld sinds de door zijn bedrijf gebruikte computerserver in Canada in beslag is genomen, wat de recherche een enorme berg bewijs tegen zware criminelen opleverde.

Leden van Caloh Wagoh werden op de snelweg gearresteerd met een automatisch wapen en handschoenen nadat ze bij het huis van Danny M. in Nijmegen waren gezien.

Spillen

Bilal el H. en Nabil D. waren volgens de officieren van justitie de spillen in de groepering. Bilal el H. is een neef van Iliass K. (32), alias ‘Lip’, die al jaren in voorarrest zit voor betrokkenheid bij drie liquidaties. Hij wist vanuit de gevangenis met Nabil D. te bellen na de aanslag op De Telegraaf.

In de nacht van 26 juni 2018, vijf dagen na de aanslag op de redactie van Panorama, pleegden zeker zes leden van de groep volgens justitie de aanslag op het Telegraaf-gebouw op Amsterdam-Sloterdijk. De aanklagers spraken van ‘een klap in het gezicht van de vrije pers’ die het land heeft geschokt.

,,De aanslagen op Panorama en De Telegraaf en de aanhoudende bedreiging van journalisten tonen aan dat een vrije pers en een vrije samenleving geen vanzelfsprekendheid zijn. Als dat fundament wordt aangetast, de kern van onze democratie, is er echt iets aan de hand.”

Volledig scherm Een verdachte wordt dinsdag aangevoerd bij 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp. © ANP

De recherche had de belangrijkste verdachten snel in beeld doordat hun telefoons sinds een tip al werden afgeluisterd en hun bewegingen werden gevolgd via peilbakens onder ‘hun’ auto’s. Achteraf kwamen daar gegevens over zendmasten bij die hun smartphones hadden aangestraald en bijvoorbeeld beelden van bewakingscamera’s en observaties.

Met een uit Breda opgehaalde gestolen Audi en een in de Saaftingestraat in Amsterdam-Osdorp gestolen Volkswagen Caddy reden de daders ’s nachts naar het pand van De Telegraaf.

Geforceerde slagboom

De bestuurder van de Volkswagen-combo manoeuvreerde die om de ‘rustig geforceerde’ slagboom en tussen de plantenbakken door om vervolgens de glazen voorgevel van het gebouw te rammen. De bestuurder van de Audi wachtte ondertussen met gedoofde lichten op het fietspad.

Op camerabeelden is te zien hoe de Volkswagen Caddy tot tweemaal toe strandde tegen de beschermende constructie onderaan de gevel. Daarop stapte de bestuurder uit om de bestelwagen in brand te steken, die vol stond met jerrycans brandstof. De vlammen kwamen tot 8 meter hoog, in de hal van het gebouw waren later op 20 meter hoogte nog roetplekken te zien.

In brand gestoken

De bestuurder van de bestelwagen, volgens de recherche waarschijnlijk hoofdverdachte Bilal el H., stapte vervolgens aan de bijrijderskant in de Audi, die via de Coentunnel naar de Noordkaperweg in Amsterdam-Noord reed. Vanaf die plek vluchtten de daders waarschijnlijk verder in een Peugeot 208. Daags na de aanslag is de Audi op de Noordkaperweg in brand gestoken.

De afgeluisterde telefoongesprekken – in straattaal en veelal in versluierende termen, maar goed te volgen – en bewegingen van de verdachten tonen volgens de aanklagers een professionele samenwerking. De summiere, laat afgelegde verklaringen van sommigen halen de bewijzen niet onderuit. Anderen zwijgen, hoewel ze volgens justitie ‘wel degelijk iets hebben uit te leggen’.

Geen bewijs opdracht Taghi

Dat de aanslagen op Panorama en De Telegraaf zijn gepleegd in opdracht van de groepering rond Ridouan Taghi, nadat die kort tevoren over diens criminele organisatie hadden gepubliceerd, kan justitie niet bewijzen.