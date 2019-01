OM eist zes jaar jaar cel en tbs voor Leidse huisarts wegens ontucht

Tegen een huisarts uit Leiden (38) is vandaag in de rechtbank van Den Haag een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor ontucht met zijn dochtertje, drie andere zeer jonge meisjes en zeven minderjarige patiëntes in de behandelkamer.

Ook beschuldigt het Openbaar Ministerie (OM) verdachte Maarten B. van het maken van kinderporno en het bezit daarvan. Hij maakte onder meer tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en Amstelveen. De patiëntes waren hier niet van op de hoogte.

De aanklagers stellen dat ze genoeg bewijslast hebben voor de aanklachten. De huisarts ontkende gisteren de beschuldigingen. Hij gaf wel toe dat hij heimelijk die filmpjes maakte in de huisartspraktijken.

Kinderpornografisch

Van die filmpjes zijn er volgens het Openbaar Ministerie (OM) achttien aangemerkt als kinderpornografisch. Volgens medisch deskundigen zijn op zeven opnamen ontuchtige handelingen te zien. B. raakt daarin borsten, billen en schaamstreek aan, terwijl die handelingen gezien de gezondheidsklachten van deze patiëntes medisch onnodig en ongewenst waren, stellen medisch deskundigen.

B. zei dat hij het daar niet mee eens was, omdat hij vond dat zijn handelen wél onderdeel was van zorgvuldig medisch onderzoek. Hij zei daarbij dat hij het gemaakte materiaal niet had verspreid en dat hij evenmin op zoek was naar kinderporno. Het door de justitie gevonden pornografische materiaal op zijn computer was volgens hem bijvangst bij het downloaden van gewone films. Nog steeds zijn niet al zijn bestanden onderzocht, want B. weigert toegangswoorden voor enkele gegevensdragers.

Geheugenverlies

B. stelde gisteren eveneens dat hij zich heel veel niet kan herinneren van de misstanden. Volgens het OM is dit gat in zijn geheugen volstrekt ongeloofwaardig, verwijzend naar de vele actieve handelingen. Ook zou het zijn gebeurd over een lange periode, van 2010 tot zijn aanhouding in oktober 2017.

Voor de oorsprong van zijn gedrag gaf B. gisteren ook een verklaring. Het begon volgens hem ooit met fotograferen van meisjes onder hun rokjes, met zijn mobieltje, maar het werd steeds erger. Eén keer gooide een boze vader, die hem zou hebben betrapt, hem in de vijver in Madurodam. Hij was er zich volgens het OM dus wel van bewust dat hij toen al fout zat.