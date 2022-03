OM: Esmee (14) in huis van verdachte Olivier van de G. (32) gewurgd

VIDEO Dorp in rouw: Betty (3) ontsnapt heel even aan de aandacht en wordt gevonden in de vijver

Ze was pas 3 jaar. Betty ontsnapte aan de aandacht van haar ouders en even later vond haar vader haar in de vijver van de wijk, aldus ooggetuigen. De tragische verdrinking van de peuter, zondagavond in Heinenoord, dreunt na in de buurt waar het meisje woonde.

28 maart