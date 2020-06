OM houdt het voorlopig bij vier verdachten in MH17-proces

Debat Damprotest LIVE | Halsema biedt excuses aan: ‘Dit is een les voor de toekomst’

15:42 Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam neemt de volle verantwoordelijkheid voor alle beslissingen rond de betoging op de Dam. Dat zei ze vanmiddag tijdens het spoeddebat over het Black Lives Matter-protest. ,,De gemeente had eigen communicatiemiddelen kunnen inzetten om mensen te bewegen weg te gaan. Dat is niet gebeurd en dat spijt me. Dit is een les voor de toekomst.’’ Mis niks van het debat met ons liveblog.