OM in cassatie: vrijgesproken ouders weer voor de rechter vanwege dood baby Jairo

Passagiers­trein ontspoord door boom in Enschede

22:05 In Enschede is vanavond een trein ontspoord, nadat deze tegen een deel van een omgewaaide boom was gereden. Door de klap is de trein uit de rails geraakt, maar geen van de ongeveer 40 passagiers raakte gewond. Ze maken het goed en worden door de brandweer uit de trein gehaald.