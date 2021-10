OM in hoger beroep tegen uitspraak in zaak moord Derk Wiersum

VideoHet Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak van de moord op de advocaat Derk Wiersum. De rechtbank had vorige week twee mannen een gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd omdat zij schuldig waren bevonden aan het medeplegen van moord. Het OM had in juli levenslang geëist.

Volgens het OM is hoger beroep van belang omdat het vonnis afwijkt van de eis van levenslang. ‘Het OM heeft met die eis een krachtig en glashelder signaal willen afgeven’, aldus een verklaring. Een levenslange gevangenisstraf is - zo meent het OM - ‘een passende straf’ voor Giërmo B. en Moreno B., die ‘hebben geweten dat het slachtoffer een advocaat was en zich louter hebben laten leiden door geldelijk gewin’.

Daarnaast vindt het OM hoger beroep belangrijk vanwege de ‘maatschappelijke impact van deze moord’. Daarbij schetst het OM een zorgwekkend klimaat ‘waarin we een toename zien van huur- en vergismoorden, ook op personen die de rechtsstaat dienen, met weinig respect voor het menselijk leven’.

‘Te makkelijk’

Ook Giërmo B. en Moreno B. gaan in hoger beroep, maakten ze vorige week bekend. Beide mannen hebben het hele proces volgehouden niks met de moord te maken te hebben. Advocaat Gerald Roethof, die Moreno B. bijstaat, zei na afloop van de uitspraak al dat de rechter in zijn ogen te makkelijk tot een veroordeling was gekomen.

Derk Wiersum was tot op het moment dat hij werd doodgeschoten de advocaat van kroongetuige Nabil B. Die speelt een belangrijke rol in het liquidatieproces rond topcrimineel Ridouan Taghi. De 44-jarige raadsman werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert.

Veroordeling

Volgens de rechtbank hebben de verdachten nauw samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van het moordplan. Het is niet onomstotelijk vast komen te staan wie van de twee de fatale schoten heeft gelost. Dat maakt volgens de rechtbank niet uit; beiden zijn even verantwoordelijk.

De rechtbank ging niet mee in de eis van het OM omdat de mannen niet eerder zijn veroordeeld voor moord of doodslag en omdat het om een enkelvoudige moord gaat. Dertig jaar is de maximale tijdelijke celstraf.