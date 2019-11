OM: Jos Brech ontvoerde, verkrachtte en wurgde Nicky Verstappen

Ziekenhuisstaking LIVE | Honderden operaties geannu­leerd, zorg in Nederland ligt plat

10:51 Naar schatting driekwart van de zorgmedewerkers legt vandaag in 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra het werk neer. Hierdoor ligt de zorg bijna volledig plat. Spoedeisende hulpafdelingen, hartbewaking en verloskundeafdelingen blijven wel gewoon open. Ook de oncologische zorg gaat door. In de diverse ziekenhuizen zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties, zoals marsen rond de hospitalen. Verder is een centrale bijeenkomst in Utrecht gepland. Hoe vergaat het de verpleegkundigen vandaag? Je volgt het in dit liveblog.