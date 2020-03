OM: Keith Bakker behandelde vijf mensen tijdens beroepsverbod

LIVE | Rechtbank doet uitspraak tegen tramschut­ter Gökmen Tanis

14:03 In de rechtbank in Utrecht wordt om 14.00 uur het vonnis gewezen in de zaak tegen tramschutter Gökmen Tanis. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen Tanis, die eerder toegaf verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in de tram in maart 2019. Verslaggevers Peter Koop en Yelle Tieleman doen verslag. Live tweets van de zitting zijn onderaan dit artikel te lezen.