OM komt met oude foto’s van vindplek Nicky: klopt Brechs verklaring wel?

Bij de start van de inhoudelijke behandeling kwam verdachte Jos Brech vorige week met een nieuwe curieuze verklaring op de proppen: hij had Nicky in 1998 wel degelijk gezien, maar pas toen de jongen overleden was. Hij had de jongen die dag per toeval aangetroffen, tijdens een plaspauze zag hij ‘iets’ op ongeveer dertig meter afstand. Dat bleek eenmaal dichterbij de vermiste jongen te zijn, levenloos lag hij in een sparrenbosje.