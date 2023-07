Om kosten te besparen gaat Klaas (77) elke dag naar de McDonald's: 'Al zestien jaar’

Doodgescho­ten crimineel Dwight Mook (43) schoot eerder zelf iemand dood bij verkeersru­zie

De dinsdag doodgeschoten man in Amsterdam-Noord, Dwight Mook (43), heeft in 2001 zelf een twintiger doodgeschoten bij een verkeersruzie na het uitgaan in de Amsterdamse binnenstad. Hij was al jong veroordeeld voor een bont palet misdrijven.