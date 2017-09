OM krijgt lek uit strafdossier Savannah niet boven water

Plasterk praat morgen met gouverneur Sint-Maarten over kritiek op noodhulp

13:07 De koning en minister Plasterk zijn aangekomen op Curaçao om daar de gevolgen van orkaan Irma met eigen ogen te aanschouwen. ,,Ik ben er eerst om uit te zoeken wat er gebeurd is tot nu toe", aldus de koning. Hij bezocht onder meer een militaire basis en een ziekenhuis. Een nobele actie volgens velen, maar er is ook kritiek op de noodhulp, die te langzaam op gang zou komen. Minister Plasterk denkt daar anders over: ,,We zijn blij dat de noodhulp er is om te doen wat er moet gebeuren. We gaan morgen praten met de gouverneur en de minister-president ter plekke en kijken hoe daar nu vorm aan gegeven kan worden."