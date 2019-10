OM: Leden Caloh Wagoh spraken over moorden alsof het ging om Brabantse worstenbroodjes

Dat heeft kroongetuige Tony de G. (34) verklaard, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De kroongetuige maakte zelf deel uit van een van die moordteams. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Jair Wessels in juli 2017 in Breukelen, maar stapte vorig jaar november over naar justitie. De cellen werden volgens hem afwisselend ingezet. Op het moment dat er iemand vast zat of was verhinderd, werd er een ander team in stelling gebracht om de klus te klaren.

Uit de ontboezemingen van deze kroongetuige en het ontcijferen van meer dan 700 onderschepte telefoons, usb-sticks en harde schijven ontstaat volgens het OM een beeld van een club die een ‘koehandeltje had in het liquideren van mensen’. ,,Alsof het om worstenbroodjes gaat wordt gesproken over het doodmaken van mensen”, verklaarde de officier van justitie.

Veelzeggend volgens het OM is een onderschept gesprek tussen oprichter van de motorclub Delano R. en een opdrachtgever die zich ‘The Wizzard’ noemt. R. zegt dat hij overal wel wat mensen kent in de onderwereld als hem wordt gevraagd om een Marokkaanse tweeling uit Rotterdam om te brengen. De prijs varieert tussen de zeventig, tachtig en negentig duizend euro ‘per hoofd’. Dat is afhankelijk of ze hun eigen ijzers (vuurwapens) en vluchtauto's (fietsen) gebruiken. ,,Ok, moet je ze hebben? Vind ze zo. Als je wat richtlijnen geeft. Heb ze morgen al als je zoekt,” zegt R. in dat gesprek. En als hem 70.000 euro wordt aangeboden: ,,Zijn ze niet meer waard? hahaha.”

De G. heeft een reeks verklaringen afgelegd in het steeds verder uitdijende Eris, gericht op een reeks liquidaties dan wel pogingen of plannen daartoe van een groep van veertien verdachten. Delano R. geldt als hoofdverdachte.

Behalve over een reeks verklaringen van kroongetuige De G. beschikt justitie over een grote hoeveelheid ontsleutelde communicatie tussen diverse verdachten, zogeheten PGP-berichten. Ridouan Taghi is het middelpunt van een andere grote zaak, Marengo, die verwant is aan het onderzoek-Eris. In beide zaken gaat het om nietsontziend en zeer grof geweld in de onderwereld.

De G. (35) vluchtte na de moord op Jair Wessels naar Spanje. Naar eigen zeggen wilde hij vanaf dat moment niet meer voor de moordorganisatie werken en kon hij ‘geen kant meer op'. Toen besloot hij spijtoptant te worden.