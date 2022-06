OM: Mondkapjesstichting Van Lienden had vanaf geboorte eigen belang

De advocaat van de vrijwilligers schetste namens zijn cliënten bij de rechtbank dat ze geen idee hadden van de ‘geheime commerciële deals via RGA’. Dat het drietal al die tijd al van plan was om de deals uiteindelijk via de commerciële bv te laten verlopen, blijkt volgens hem uit een telefoongesprek tussen het drietal op 13 april 2020. ,,Wij zeggen dat de overheid ons dwingt om dit te doen, in plaats van onze non-profit-koers’’, zou Damme gezegd hebben.