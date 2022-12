‘OM negeerde verzoeken om beveiliging voor familie van kroongetuige in Marengo-zaak’

Het Openbaar Ministerie heeft tot twee keer toe verzoeken afgewezen om persoonsbeveiliging voor broers van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak Marengo tegen een groep verdachten rond Ridouan Taghi. Dat blijkt uit een reconstructie door NRC van de onderhandelingen tussen Nabil B. en de overheid over de kroongetuigedeal.

Twee dagen na het laatste verzoek om persoonsbeveiliging werd een van de twee broers van de Utrechter doodgeschoten. Reduan B. (41) stierf op 29 maart 2018 in het kantoor van zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde vlak na de liquidatie, een krappe week na het nieuws dat Nabil kroongetuige was geworden, in een persbericht dat Reduan ‘geen of slechts beperkte beveiliging’ wilde.

Verzoeken om veiligheidsmaatregelen voor zijn familie zijn tijdens de onderhandelingen over de kroongetuige-deal ‘structureel genegeerd’, blijkt volgens NRC uit dossierstukken, gespreksverslagen, berichtenverkeer via e-mail en WhatsApp en gesprekken met betrokkenen.

Steen door de ruit

Vanaf de start van de gesprekken over een kroongetuigedeal, begin 2017, hebben Nabil B. en zijn familie gewaarschuwd voor de grote veiligheidsrisico’s voor de familie. Justitie en politie hebben die waarschuwingen terzijde geschoven. Het ergste dat de familie kon overkomen, was in de ogen van justitie en politie ‘een steen door de ruit’. De familie voelde zich niet serieus genomen en dat zette de relatie met het OM onder druk. „Het belang tot een deal te komen met Nabil was voor het OM belangrijker dan onze veiligheid”, stelt een familielid.’

‘Het OM heeft tot de moord op Reduan vastgehouden aan het argument dat het in Nederland niet eerder was voorgekomen dat een familielid van een kroongetuige is vermoord’, aldus de krant.

Niet mee eens

Het OM verklaart in een reactie aan NRC dat ze ‘het op belangrijke onderdelen’ niet eens is met wat er gesteld wordt in het artikel. Ze zegt zich op dit moment niet inhoudelijk te kunnen uitlaten over het onderwerp vanwege het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nog doet naar de beveiligingssituatie rondom de dood van de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces. Advocaat Bart Stapert, de toenmalige raadsman van Nabil B., liet de krant per e-mail weten dat hij niet kan reageren vanwege zijn geheimhoudingsplicht die hij nog altijd heeft.

Nieuwe identiteit

Na de moord op zijn broer werden familieleden van Nabil B. door zwaarbewapende politieteams geëvacueerd. Sindsdien worden zij bewaakt, leven ze in safehouses en hebben zij nieuwe identiteiten gekregen.

De beveiliging van de familieleden van de kroongetuige veroorzaakte hoogoplopende ruzies tussen de familie en het OM, was al bekend. Een deel van familie vond de beveiliging onvoldoende en stelde hogere eisen. De beveiliging kostte tot begin januari 2019 al meer dan een miljoen euro, bleek uit AD-onderzoek. Een familielid spande zelfs een kort geding aan tegen de Nederlandse overheid waarin hij meer geld eiste en een betere beveiliging.

Ridouan Taghi

Nabil B. legde in ruil voor strafvermindering en bescherming ruim 26 verklaringen af over moorden in het criminele circuit. Hij vertelde onder meer dat Ridouan Taghi en Said R. de opdracht gaven voor een reeks liquidaties.

Een dag na de moord op B.’s broer Reduan werd een verdachte aangehouden wiens dna op de plaats van de liquidatie was gevonden. Shurandy S., die de moord bekende, verklaarde in oktober 2017 te zijn benaderd door iemand die hij nog ‘van vroeger kende’ en dat hij de moordopdracht aannam in ruil voor 100.000 euro. Het geld kreeg hij naar eigen zeggen nooit.

Wie de opdrachtgever was voor de liquidatie blijft onduidelijk, maar het OM gaat ervan uit dat dit Ridouan Taghi moet zijn. Kroongetuige Nabil B. legde zeer belastende verklaringen over zijn organisatie af en werd bedreigd door Taghi. ‘Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd’, schreef hij in een onderschept bericht.