OM: Nieuw dna-bewijs in viervoudige moord Enschede

Enige levensde­lict in cijfers criminele asielzoe­kers blijkt zelfverde­di­ging

12:05 In de criminaliteitscijfers onder asielzoekers over 2018 waar staatssecretaris Mark Harbers deze week over viel, blijkt geen enkele moord te zitten. Het enige geval waar sprake was van een voltooid levensdelict (doodslag), werd door de rechter gezien als zelfverdediging. De verdachte werd op 22 mei ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij zich volgens de rechter mocht verdedigen tegen een mishandeling waar twee belagers bij waren betrokken. Hij zat bovendien niet in een asielzoekerscentrum.