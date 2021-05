OM: Nieuwe verdachte in moordonderzoek Caloh Wagoh was chauffeur vluchtauto

Het Eris-proces is een immens liquidatieproces, waarbij het gaat om vijf moorden en een enorme reeks moordpogingen en niet uitgevoerde moordplannen. Opdrachtgever voor deze moorden is, volgens het OM, Ridouan Taghi. Omdat hij al in het Marengo-proces wordt vervolgd, speelt hij in dit proces geen rol. Het Eris-onderzoek is de afgelopen maanden blijven uitdijen en telde tot voor kort negentien verdachten. In april kwam daar zelfs een twintigste bij, toen de 38-jarige Ryan K. uit Leeuwarden werd aangehouden. De officier van justitie stelde vanochtend dat K. de chauffeur van de vluchtauto zou zijn geweest die werd gebruikt bij de liquidatie op Farid Souhali. Die werd in april 2017 in Den Haag doodgeschoten.

Verdachte belast zich zelf in afgeluisterde telefoontjes

Ryan K. kwam onlangs bij de politie in beeld, nadat de Turkse autoriteiten op verzoek van het OM vluchtgegevens hadden gedeeld. Uit onderzoek bleek namelijk dat één van de verdachten van de moord op Souhali in Turkije was geweest. En uit chatberichten die de politie heeft ingezien bleek dat er in Turkije wellicht een geldoverdracht heeft plaatsgevonden. Uit die gegevens bleek dat K. ook op de vlucht zat. Daarop besloot de recherche K. en diens vriendin te benaderen. Ze werden benaderd voor een getuigenverhoor, maar de politie besloot direct ook hun telefoonnummers af te luisteren. Daaruit kwam voldoende naar voren om K. als verdachte aan te merken en aan te houden.

Het OM stelde in de zitting in de beveiligde rechtbank De Bunker ook dat Delano R., alias ‘Keylow’, niet meer zou willen meewerken aan verhoren. Verschillende verhoren bij de recherche werden op het laatste moment werden afgezegd, en bij een verhoor bij de onderzoeksrechter weigerde hij mee te werken. Zijn advocaat Pieter Hoogendam reageerde verbaasd op de opmerkingen van het OM. ,,Dat mijn cliënt niet meer zou willen meewerken is nieuw voor mij. Dat zou ik met hem moeten bespreken.” Delano R. is president van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh en is hoofdverdachte in het Eris-proces. Hij zou de moordopdrachten van Taghi hebben aangenomen en hebben doorgezet binnen de motorclub.

De inhoudelijke behandeling van het Eris-proces begint op 30 augustus. In de komende maanden vinden er nog getuigenverhoren plaats bij de onderzoeksrechter.

