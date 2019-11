OM onderzoekt racistische incidenten tijdens FC Den Bosch - Excelsior

Het OM wil weten wat er precies gebeurd is en of vastgesteld kan worden wie daarbij betrokken waren, meldt een woordvoerder.

Het onderzoek staat los van het onderzoek dat voetbalbond KNVB gaat doen. De bond sluit niet uit dat er zware straffen volgen voor voetbalclub FC Den Bosch en de aanhangers van de club die betrokken waren bij racistische uitingen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Gaston Sporre, een ervaren voetbalbestuurder die in het verleden voor FC Zwolle en SC Heerenveen werkte, vindt dat de bond een daad moet stellen: puntenaftrek is volgens hem de enige juiste straf. ,,Dan raak je ze in de kern, dat is de ranglijst’’, zegt Sporre. ,,Al die protocollen werken niet. Dan wordt er in het stadion een standaardriedeltje voorgelezen dat de kwetsende spreekkoren moeten stoppen. Dat kan alleen rekenen op hoongelach. Dan gaat er bij sommige figuren weer een handje pillen in en gaan ze vrolijk verder. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.’’

Het ging gisteren mis bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior uit Rotterdam, die eindigde in 3-3. De wedstrijd werd in de eerste helft geruime tijd stilgelegd na zware racistische beledigingen vanuit het publiek in de richting van Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira. Die reageerde hevig geëmotioneerd. FC Den Bosch bagatelliseerde de incidenten in eerste instantie, maar liet gisteravond weten toch onderzoek te gaan doen.

Bevoegd

Een woordvoerder van de bond zegt dat de KNVB in elk geval bevoegd is clubs te bestraffen als er racistische incidenten plaatsvinden. ,,Wij hebben de verantwoordelijkheid om competities in goede banen te leiden. Daarbij horen ook zaken als spreekkoren en racisme.”

Bij de bond is dat werk in handen van aparte tuchtorganen, die de gebeurtenissen in stadion De Vliert van gisteren gaan onderzoeken. ,,Die zijn onafhankelijk. Vergelijk het met de normale rechtspraak. Een rechter bepaalt uiteindelijk op basis van de wet wat voor straf er volgt. Zo kunnen wij als bond ook niet op de stoel van de tuchtcommissie gaan zitten. Er moet goed onderzoek komen en dat kan even duren.”

Eerder zei KNVB-directeur Eric Gudde al dat ‘zijn handen jeuken’. ,,Maar zoals iedereen weet, is het aan de aanklager om hiermee aan de slag te gaan, want we hebben met de clubs een scheiding der machten afgesproken.’’

Het onderzoek van die aanklager kan zich grof gezegd op iedereen bij FC Den Bosch gaan richten. Op de supporters bijvoorbeeld: wie heeft wat gedaan, is er bewijs? Doorgaans wordt wangedrag op tribunes bestraft met een stadionverbod voor een bepaald aantal jaar en er kan een boete volgen.

Zielig mannetje

Naast supporters kan ook het gedrag van werknemers van de club onderzocht worden. Zo zal de wedstrijd voor FC Den Bosch-trainer Eric van der Ven vermoedelijk een tuchtrechtelijk staartje krijgen. In de catacomben van het stadion noemde hij, onder het oog van diverse getuigen, Mendes Moreira ‘een zielig mannetje’. Later bood hij zijn excuses aan voor deze uitspraak. Desondanks werd hij zodanig bedreigd dat hij de nacht niet thuis doorbracht.

Tenslotte is daar nog de club FC Den Bosch. ,,Als de club nalatig is geweest, dan kan een straf volgen. Dat geldt bijvoorbeeld ook als er vuurwerk afgestoken wordt op de tribunes. Als de club niet alles gedaan heeft om dat te voorkomen, dan is dat strafbaar.”

Straffen voor voetbalclubs kunnen in theorie worden uitgedeeld in de vorm van boetes, het spelen van (thuis-)wedstrijden zonder publiek en het in mindering brengen van punten in de competitiestand. Maar of deze straffen ook in het geval van racistische incidenten van toepassing zijn, kon de KNVB-woordvoerder vanochtend niet zeggen.

Puntenaftrek

Sporre is duidelijk. Volgens hem is puntenaftrek voor een club waarvan de achterban zich stelselmatig schuldig maakt aan racisme de juiste maatregel. Als clubs financieel de zaken niet op orde hebben, kan ook puntenaftrek volgen. Dat is in het recente verleden met name in de eerste divisie vaker gebeurd. Volgens Sporre moet die maatregel dus ook volgen als clubs moreel gezien steken laten vallen. ,,Rücksichtslos zijn. Met pappen en nathouden kom je geen steek verder. Een speler kan een gele kaart krijgen en daarna een rode kaart. Zo moet dat ook met dit onderwerp gaan bij de clubs. Grijp in als het na een eerste waarschuwing wéér misgaat.’’

Sporre noemt het voetbalstadion ‘de smeltkroes van de samenleving’. ,,Dus het kan niemand verbazen dat maatschappelijke problemen juist op die plek aan de oppervlakte komen’’, zegt hij. ,,Zelfs in ons eigen parlement maken mensen elkaar voor rotte vis uit. Oftewel: het zit vervlochten in onze gehele maatschappij. Voetbal is van iedereen en juist daarom is hard ingrijpen essentieel.’’