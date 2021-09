OM: Oostenrijkse klusjesman mishandelde Ruinerwoldse kinderen

Dat maakte het OM bekend op een tussentijdse zitting over hoe de zaak verder moet nu vader Gerrit Jan niet vervolgd kan worden. In maart van dit jaar bleek dat hij te ziek is om zijn strafproces te volgen. Dat komt door een hersenbloeding uit 2016. Sindsdien kan hij nauwelijks praten is zijn taalbegrip ernstig aangetast en is het vrijwel onmogelijk om vast te stellen wat hij wel of niet begrijpt.

Het Openbaar Ministerie zet het strafproces tegen klusjesman B. wél door omdat ze hem zien als een discipel van Gerrit Jan. Hij is al sinds de jaren tachtig een huisvriend en wist volgens het OM precies wat er speelde. B. zou de schakel met de buitenwereld zijn geweest. Hij werd daarom al eerder verdacht vrijheidsberoving, maar nu komt daar ook de mishandeling van de kinderen bij, tot woede van de advocaat van B., Yehudi Moszkowicz. Hij begrijpt niet waarom het OM nu pas met deze nieuwe verwijten komt.

Vader Gerrit Jan leefde jarenlang in Drentse Ruinerwold met zes kinderen een afgezonderd bestaan volgens de regels van een zelf gecreëerd evangelie. In oktober 2019 werd het gezin ontdekt toen een van de kinderen vluchtte. De vader werd verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van al zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van hen.

Niets verkeerd

B. heeft altijd volgehouden dat hij in zijn ogen niets verkeerds heeft gedaan en noemde dit proces een heksenjacht. ,,Wat is er strafbaar aan geloven in God? Ik heb een rein geweten en niemand van hun vrijheid beroofd”, zei hij in 2020 tegen de rechters.

B. is in afwachting van zijn proces inmiddels op vrije voeten. Waar hij precies verblijft wil zijn advocaat niet zeggen, ook niet tegen reclasseringsmedewerkers die hem graag met hem zouden spreken.

Vader Gerrit Jan trok na zijn vrijlating in bij zijn vijf jongste kinderen, die in een gemeente op de Veluwe wonen. Zijn komst leidde tot ophef in de buurt. Nadat vier van zijn oudste kinderen in een documentaire openhartig vertelden hoe traumatisch hun jeugd is geweest, vluchtte nog één kind uit het gezin en deed aangifte vanwege een zedendelict.