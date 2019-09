OM stapt direct naar Hoge Raad om euthanasie-uitspraak

Het Openbaar Ministerie stapt meteen naar de Hoge Raad om een uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts uit Den Haag. De arts had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte (74). De rechtbank had eerder deze maand de arts ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM gaat niet in beroep bij het gerechtshof maar wil meteen ‘cassatie in het belang der wet’. De procureur-generaal gaat nu rechtsvragen over de kwestie stellen aan de hoogste rechter.

De inmiddels gepensioneerde arts pleegde euthanasie op de 74-jarige patiënte in april 2016. De rechtbank stelde begin deze maand dat de voormalige verpleeghuisarts dat de arts heeft voldaan aan de eisen rondom levensbeëindiging, deze ‘zorgvuldig toegepaste’ euthanasie daarom niet strafbaar is en dat de arts wordt ontslagen van rechtsvervolging. Het was de eerste keer dat een rechter zich boog over de rol van een arts bij euthanasie op mensen met dementie.

Het OM wilde met het voor de rechter brengen van deze inmiddels gepensioneerde arts meer duidelijkheid krijgen over wanneer wel of niet zorgvuldig wordt gehandeld bij euthanasie op dementen en heeft dan ook geen straf geëist. Wel moest de rechter beoordelen of de arts voldoende heeft gevraagd of de doodswens nog steeds bestond en als dat niet het geval was of er dan sprake is van moord.

De rechtbank stelde in het vonnis dat het Openbaar Ministerie in ieder geval het recht had om de arts te vervolgen. Volgens de rechtbank heeft de arts zich echter aan alle voorwaarden van de wet gehouden. De rechtbank stelt, anders dan het OM, dat de arts niet meer met de demente vrouw in gesprek hoefde te gaan over haar doodswens. Dat was vanwege haar ernstige ziekte ook niet meer mogelijk en er lag al jaren een duidelijke wilsverklaring van de vrouw dat ze dood wilde. Bovendien had de arts twee collega’s geraadpleegd.

Wilsverklaring

Veel dokters hebben te maken met mensen die een wilsverklaring opstellen waarin ze aangeven dat ze euthanasie willen op het moment dat ze met dementie worden opgenomen in een verpleeghuis. Het toetsen of mensen nog steeds achter die doodswens staan als ze eenmaal dement zijn, is moeilijk.