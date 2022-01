OM start onderzoek naar Willem Engel na ‘een van de grootste aangiftes ooit‘

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam start een ‘oriënterend onderzoek’ naar de handelingen van Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Dat is besloten op basis van de massa-aangifte die in december tegen hem werd ingediend. ,,De aangifte geeft voldoende aanleiding voor het starten van een oriënterend onderzoek”, zegt woordvoerder Olav Brink tegen deze site. Het onderzoek staat compleet los van de aangifte die D66-leider Sigrid Kaag onlangs tegen hem deed. Daarover volgt nog een beslut.

Engel maakt zich volgens de ruim 22.500 ondertekenaars van de massa-aangifte al maanden schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom verzamelde vorig jaar tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. ,,Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en polarisatie in de samenleving”, aldus Dikkeboom, die van de ‘grootste collectieve aangifte in de Nederlandse geschiedenis’ spreekt.

Het Openbaar Ministerie laat een eenheid van de politie nu onderzoek doen naar mogelijk strafbare feiten die door Engel zouden zijn gepleegd. Dit onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. Die bepaalt uiteindelijk of het OM een strafrechtelijke vervolging tegen Engel gaat instellen. ,,Het is niet één persoon die de aangifte heeft ondertekend maar heel veel mensen. Dat geeft aan dat het leeft in de maatschappij, dus daar houden wij rekening mee”, zei persofficier Daniëlle van Zetten eerder.

‘Terroristisch oogmerk’

Met zijn uitlatingen jaagt Engel een deel van de bevolking angst aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid, vindt Dikkeboom. ‘Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur (regime)’, zo valt te lezen in de aangifte. Door zijn systematische oproep het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt Engel ‘voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland’.

Volgens Engel was de aangifte niet gebaseerd op feiten en daarmee vals. ,,Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn.” De coronascepticus deed op zijn beurt aangifte tegen Dikkeboom wegens smaad en laster, stalking en wegens het doen van een valse aangifte. ,,Door deze campagne voel ik mij niet veilig meer”, stond in zijn aangifte. ,,Er hoeft maar één persoon tussen te zitten die mee gaat met hem en in deze hysterie doordraait, wat voor mij grote gevolgen kan hebben.”

De Viruswaarheid-voorman beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. ‘Ik heb mijn eigen gedachtegoed over de huidige maatschappij waarin wij momenteel verkeren. Ik mag hier mijn eigen gedachte en denkwijze over hebben. Ik doe hier niemand kwaad mee en ik zet niemand aan tot haat’, stelt hij in de aangifte. Volgens Dikkeboom moet Engel zich echter zorgen gaan maken. ,,Engel leeft in de illusie dat hij ongelimiteerd dingen kan zeggen. Maar als je op Twitter roept dat het je plicht is om anderen met Covid-19 te besmetten dan is dat buitengewoon strafbaar.”

Twitter

Engel ligt de afgelopen tijd in een al verhit coronadebat zwaar onder vuur. Eerder deze maand werden twee van zijn Twitteraccounts opgeschort omdat hij hij de regels zou hebben overtreden met het plaatsen van ‘manipulatieve content en spam’. Zelf denkt de Viruswaarheid-voorman dat Twitter de accounts heeft verwijderd omdat hij een foto deelde waarop het huisnummer en de postcode van minister van Financiën Sigrid Kaag zichtbaar was. Verder denkt hij dat de overheid mede achter de actie zit en wil hij een kort geding aanspannen tegen Twitter.

Kaag voelde zich bedreigd door de uitlatingen van Engel en besloot aangifte te doen. Engel zelf stelt dat iedereen al weet waar Sigrid Kaag woont, dus dat van een schending van de privacy helemaal geen sprake meer is. Daarnaast zou ze tijdens een documentaire die een tijdje geleden werd uitgezonden op de publieke omroep al ‘uitgebreid in en rond haar huis lopen en daar trots over vertellen’. ,,Er is helemaal geen geheim.”

