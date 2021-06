OM-topman: We kunnen niet van iedere crimineel een modelburger maken

Procureur-generaal Rinus Otte (60) van het Openbaar Ministerie gaat een intensieve periode tegemoet. Met de invoering van de nieuwe wet verandert niet alleen de rechtspraak, ook krijgt het OM er een grote taak bij. Dat moet beslissen of een gedetineerde in aanmerking komt voor voorwaardelijke vrijlating, waarbij die onder bepaalde voorwaarden terugkomt in de maatschappij.

Het zijn de gevolgen van de nieuwe wet Voorwaardelijke Invrijheidsstelling die op 1 juli ingaat. Een wet die volgens minister Sander Dekker rechtvaardiger is en meer gehoor geeft aan de roep uit de samenleving om strenger te straffen. ,,Burgers snappen niet dat iemand celkorting cadeau krijgt’’, legde hij eerder uit.

En toch is die celkorting bij langere straffen nodig, betoogt Otte. ,,Anders keert een veroordeelde rauw uit de cel terug in de samenleving. Er is dus altijd een fase nodig om die brug weer te slaan, zeker bij gedetineerden die lange tijd in de cel hebben gezeten. Die fase is de voorwaardelijke invrijheidsstelling.’’

Verantwoordelijkheid

De wet behelst ook dat gevangenen actief moeten werken aan hun resocialisatie om in aanmerking te komen voor de maximaal twee jaar strafaftrek. Welke partij daarover moet beslissen, was tijdens de totstandkoming van de wet een heet hangijzer. ,,In het buitenland heb je daar executierechters voor, maar die hebben we niet in Nederland. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vond dat het niet onbevooroordeeld kon zijn. Toen kwam het OM in beeld, vanwege de magistratelijke, onafhankelijke rol die wij hebben in het strafrecht.’’

Dat idee werd door het OM niet meteen omarmd. ,,We dachten sinds 2010 helemaal af te komen van de executie van straffen. Daarom hebben we er lang over getwijfeld. We hebben toch ja gezegd, want als je magistraat bent, moet je die verantwoordelijkheid niet ontlopen. We hebben per slot van rekening ook ruime ervaring met dit soort beslissingen. Als het moet, dan moet het.’’

Rinus Otte legt hieronder uit waarom hij liever niet spreekt van resocialiseren. ,,Vroeger werd vaak het woord gebruikt dat we gevangenen moeten ‘resocialiseren’. Dat is natuurlijk een naïeve, wat romantische gedachte, want veel mensen gingen niet sociaal de gevangenis in. Je kunt het beter hebben over re-integreren.’’