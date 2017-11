'OM verbergt rol van Murat I. als criminele burgerinfiltrant'

Volgens advocaat Louis de Leon staat de strafzaak op losse schroeven als blijkt dat het OM cruciale informatie over de verdachte heeft achtergehouden. ,,De rechtbank en de verdediging zijn willens en wetens op het verkeerde spoor gezet.” Het OM meent dat er ‘nog geen begin van aannemelijkheid' is dat I. is ingezet als criminele burgerinfiltrant.



Waarom klopte de 44-jarige eigenaar van een Rotterdams bedrijf in Turkse pizza’s in 2016 aan bij de Belgische politie? Volgens Murat I. had hij geen andere keuze. Hij zou tegen zijn zin de criminaliteit in zijn gedreven, nadat de Amersfoortse drugscrimineel Ramazan Z. (34) schulden van hem had overgenomen. Voordat hij het wist, waren twee bakovens vol met heroïne via de haven van Antwerpen op weg naar zijn bedrijf in Rotterdam.