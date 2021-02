OM vindt straffen ‘ME-trapper’ en andere relschoppers Museumplein te laag

Nederlan­der (57) geeft zichzelf aan na doden echtgenote en zoon op Vlaams bungalow­park

3 februari De politie heeft woensdagochtend in Maastricht een 57-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote en zoon. De man meldde zich bij het politiebureau met de mededeling dat hij zijn vrouw en kind had neergestoken. De Belgische politie vond daarna de lichamen van de 55-jarige vrouw en de 23-jarige zoon in een bungalow van het gezin in Rekem bij Lanaken, net over de grens.