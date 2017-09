OM wil Apeldoornse tandarts half jaar achter tralies voor ontucht

De Apeldoornse tandarts ontkent zelf alle aantijgingen. Hij noemt de de beweringen van de vrouwen zelfs leugens. ,,Ik heb een gezin met twee kinderen. Ik werk al jaren professioneel.'' Op een vraag van de rechter of de tandarts vaak andere mensen aanraakt, antwoordt hij ontkennend. ,,Nee, als er een verjaardag is, geef je een kusje. Voor de rest niet.''

Oppassen geblazen

Het zou altijd oppassen geblazen zijn voor vrouwelijke patiënten van orthodontist Jahid en tandarts Jamrad, in hun praktijken in Deventer en het Achterhoekse Halle. Dat beeld ontstaat uit het dossier van Inspectie voor Gezondheidszorg.

De handen van de twee broers gleden op uiterst gewiekste wijze rond de lichamen van hun veelal jonge, vrouwelijke patiënten, soms niet ouder dan 13 jaar. Steeds op zoek naar wang, bil, middel of borst om in te knijpen.



Patiënten wisten er geen raad mee, vroegen zich af of het nou per ongeluk was of niet, maar kwamen stuk voor stuk met een onbehaaglijk gevoel de behandelkamer uit.