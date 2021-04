OM wil beruchte kettingrukker (26) vervolgen voor zeventien diefstallen

Bij het stelen van de halskettingen reed hij langs zijn slachtoffers op een scooter en in sommige gevallen een fiets. In totaal werden er 47 soortgelijke diefstallen gepleegd, waarvan het OM er zeventien aan Jimmy kan toewijzen. Hij heeft naar verluidt toegeslagen in onder meer Hoofddorp, Bunschoten, Bussum, Haarlem, Nieuw-Vennep, Ouderkerk aan de Amstel en Badhoevedorp.



Daarnaast heeft hij mogelijk winkeldiefstallen gepleegd in twee filialen van de MediaMarkt. Daar zou hij in totaal elf laptops buit hebben gemaakt. Het onderzoek naar die incidenten loopt momenteel nog.