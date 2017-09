OM wil Satudarah verbieden

De gang naar de rechter volgt op arrestaties van Satudarah-kopstukken vanochtend. In Tilburg pakte de politie de wereldwijde leider Angelo M. (40) op, samen met zijn broer Xanterra M. (43). Ook een clublid uit Maastricht werd in de boeien geslagen. Ze zitten vast en mogen geen contact met de buitenwereld hebben.



Op een vierde Satudarahlid wordt nog gejaagd, melden bronnen aan deze krant. Het zou gaan om Michel B., die actief is in Enschede. Vanochtend viel de politie een huis in die plaats binnen, waar B. vaak zou komen. Bij die inval is niemand gearresteerd.