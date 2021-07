OM wil voetballer Quincy Promes vervolgen voor steekpartij

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil voetballer Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude, in juli vorig jaar. Het OM heeft dat vandaag desgevraagd gemeld. Promes (29) zou een neef in diens knie hebben gestoken.

Het slachtoffer, een neef van Promes, was in juli uitgenodigd op een feest van de voetballer in diens bedrijfspand in Abcoude. Daar zou hij aan het einde van de avond in zijn knie zijn gestoken met een mes door de Oranjevoetballer. Daarbij werd een van zijn pezen doorkliefd, zo bleek nadat derden tussenbeide waren gesprongen. ,,Hij had geen idee wat de aanleiding was”, zei zijn raadsman eerder na het verhaal dat Promes zijn cliënt ervan zou hebben beschuldigd geld gestolen te hebben van een familielid.

De neef deed pas in november aangifte. In december werd oud-Ajacied en international Promes gearresteerd. Hij zat enkele dagen in de cel. Hij bleef na zijn vrijlating verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Promes ontkent en heeft eerder via zijn advocaat laten weten dat hij niet ter plaatse was. ,,Al die mediaberichten en negativiteit om mij heen. Daar ben ik erg van geschrokken”, vertelde hij eerder. ,,Maar de waarheid zal boven water komen. Ik zag dat men zijn oordeel al klaar had. Onterecht. Daar had ik moeite mee.”

Vorige maand zei de neef in De Telegraaf dat de aanvankelijk goede stemming omsloeg en dat hij Promes plotseling op zich zag afstormen. Hij denkt dat erger is voorkomen doordat hij achterover viel. Daardoor werd hij naar eigen zeggen niet in zijn bovenlichaam maar in zijn knie geraakt.

Geen definitieve aanklacht

De politie rondde het onderzoek in mei af en stuurde het dossier door naar het OM in Amsterdam. Dat heeft na bestudering daarvan geleid tot de ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan. Er is nog geen definitieve aanklacht. Deze wordt pas opgesteld als de advocaat van Promes, Gerard Spong, onderzoekswensen heeft ingediend. Mochten die onderzoekswensen leiden tot nadere onderzoekshandelingen, dan zullen die eerst worden uitgevoerd voordat het OM een definitieve beslissing neemt.

Het slachtoffer heeft eerder in een civiele procedure beslag laten leggen op de kapitale villa van de eerder dit jaar bij Ajax vertrokken aanvaller. Dat is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

Ajax

Promes voetbalde tot februari van dit jaar bij Ajax. De Amsterdammers verkochten de aanvaller voor minimaal 8,5 miljoen euro aan Spartak Moskou, waar hij van 2014 tot 2018 ook al speelde. Dat bedrag kan oplopen tot 11 miljoen euro, door afgesproken bonussen.

De inmiddels opgestapte bondscoach Frank de Boer besloot ondanks de perikelen Promes toch op te nemen in zijn selectie voor het EK. De eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2) zat Promes op de tribune en het tweede pouleduel met Oostenrijk (2-0) bekeek hij vanaf de reservebank. De laatste twee wedstrijden van Oranje op het EK kwam Promes wel in actie. In de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (3-0) viel de Amsterdammer in de 66e minuut in. Toen Matthijs de Ligt in de achtste finale in Boedapest tegen Tsjechië in de 55e minuut een rode kaart kreeg voor hands, besloot De Boer aanvaller Donyell Malen naar de kant te halen en Promes voor hem in de ploeg te brengen. Oranje verloor met 2-0 en werd uitgeschakeld.

De wedstrijd tegen Tsjechië betekende voor Promes zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal. ,,De KNVB doet in deze privézaak geen mededelingen, zeker ook omdat de zaak nog in onderzoek is”, meldt een woordvoerder van de voetbalbond.