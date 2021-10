OM wil zaak Taghi niet afsplitsen van Marengo-proces

Tijdens de laatste zittingsdag in het liquidatieproces Marengo vroeg Weski de rechtbank om de zaak tegen Taghi af te splitsen. Weski zei dat het verzoek ‘nadrukkelijk’ afkomstig was van haar cliënt en dat dit verzoek in het belang is van de rust van het proces. Weski stelde dat is er in de zaak ‘disproportioneel’ veel aandacht voor Taghi. ,,Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht,” zei Weski.