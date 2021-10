Ombudsman: afhandeling toeslagenaffaire loopt helemaal mis

De wettelijke termijn van één jaar waarbinnen ouders geholpen hadden moeten worden, is per eind september al voor 5700 ouders overschreden. Een concrete planning wanneer zij wel worden geholpen ontbreekt en is er ook na een dringend verzoek van de ombudsman niet gekomen. ,,Als ik me verplaats in de burger, die te horen krijgt dat er nog een integrale toets komt maar dat er geen enkel uitzicht is op wanneer dat is, dan vind ik dat ongelooflijk”, zegt Van Zutphen.