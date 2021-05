Omdat ik al zo lang heb geprobeerd mijn hoest in te houden, wordt het meteen een kanonnade

We fietsen van school naar huis, de kleintjes en ik. Er is opwinding. Typisch voor de fase van corona waar we nu in zitten: kleine maar significante dingen die veranderen. ‘We mogen weer over het hele schoolplein,’ roepen ze bijna synchroon. Dat was een dingetje. Sinds het begin van de lockdown hadden klassen gescheiden pauzes, waren speelgebieden afgeperkt en bestond een verbod op mengen van de groepen. Zeer begrijpelijk. Maar daaraan is dus kennelijk een einde gekomen.

Ik begrijp dat er zich ontroerende verzoeningstaferelen hebben afgespeeld. Vriendinnen die tot nog toe op zwaai-afstand waren, mochten elkaar weer aanraken. Een beetje drama is ook de kleintjes niet vreemd.



Enfin, in die opwinding zijn we onderweg naar huis. Zij vol van alle verhalen, waar ik amechtig probeer niet voortdurend doorheen te hoesten, want de longen zijn nog steeds niet in topconditie.



Een kleine omweg via de ijscoman heb ik met een dag kunnen uitstellen. ‘Kijk even omhoog jongens, het regent bijna.’ Goed argument vinden ze. Maar de kaaswinkel willen ze echt in. We parkeren onze fietsen, wachten even buiten op onze beurt, gaan naar binnen en bestellen onze jonge kaas, twee keer een kilo. Sinds corona leggen wij voorraadjes van alles aan. Eén kilo kaas, dat is onzin. Stel dat er tussendoor een lockdown afgekondigd wordt.

Ik zit achter mijn mondkapje, de kleintjes mogen gelukkig nog zonder. Ze hopen natuurlijk op een stukje kaas en de kaasvrouw stelt hen niet teleur. Ook hier weer die kleine veranderingen. Tot vorige week verpakte ze elk stukje in een plasticje, mocht het binnen niet gegeten worden. Nu krijgen ze het zo aangereikt.

Ondertussen red ik het niet meer om mijn hoest in te houden. En misschien wel omdat ik dat al zo lang geprobeerd heb, wordt het meteen een kanonnade. De tranen schieten in mijn ogen. ‘Sorry sorry’, zeg ik vanachter mijn kapje. Niemand reageert, ze doen alsof het niet gebeurd is. ‘Het is geen corona,’ zeg ik toch maar. ‘Echt niet. Ik heb het aan m’n longen.’

Dan kijkt de kaasmevrouw op: ‘Oh, u bent die meneer van de column in de krant!’

Ik knik. ‘Leuk u binnen te hebben’, zegt ze. Gegeneerd glimlach ik vanachter mijn masker. Het wordt hoog tijd dat ook mijn longen gaan behoren dat tot de dingen die deze zomer significant verbeteren.

