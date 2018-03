De tweede Belg gooit de tank van zijn Mercedes alweer vol. Hij maakt zich nog niet druk over de gestegen prijzen. Nederland is vanuit het Belgische grensdorp De Klinge vlakbij. ,,Ik tank nu 50 liter, ik reed op reserve. Die 100 euro wegenbelasting per jaar die ik meer betaal, och, die heb ik er zo rap uit.''



Het is een interessante markt, want in België rijdt nog veruit het grootste deel van het wagenpark op diesel. Hoewel afgelopen jaar voor het eerst in 20 jaar minder diesel- dan benzineauto's werden verkocht, is België nog stevig verdieseld. ,,Ik schat zo'n 70 procent'', zegt Maarten de Pooter van De Pooter Olie uit Terneuzen. De Pooter Olie heeft veertien tankstations, voor een belangrijk deel in Zeeuws-Vlaanderen.



Ook hij ziet duidelijk een toename van dieseltankende Belgen. De Pooter volgt de prijzen nauwgezet. ,,De adviesprijzen in België zijn nu voor benzine en diesel nagenoeg gelijk. 1,42 euro. Het verschil is wat tienden van een cent. Bij de pompen liggen de prijzen lager dan de adviesprijs maar vaak al hoger dan in Nederland. Voor ons is het mooi meegenomen. Het verschil met Nederland is nu nog klein. Wat we nu zien is dat de Belgen die een dagje komen winkelen in Terneuzen ook meteen tanken.''



Silvana Mangnus denkt dat het nog niet gedaan is met de prijsstijgingen bij de zuiderburen. ,,Ik denk dat ze er in België nog niet klaar mee zijn. Maar ja, voor ons is dat alleen maar positief.'' Wat haar betreft kan het in Kapellebrug niet druk genoeg worden met Belgen. ,,Te druk? Nee hoor. Het kan altijd beter.''